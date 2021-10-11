У США позитивно оцінили боротьбу з антисемітизмом в Україні

У вересні 2021 року в Україні ухвалили закон про протидію антисемітизму. У Сполучених Штатах Америки вважають, що Україна серйозно підходить до питання протидії дискримінації.

Про це розповіла спеціальна представниця Державного департаменту США з питань Голокосту Еллен Джермейн. Вона зазначила, що рішення закріпити закон про боротьбу з антисемітизмом у законодавстві є серйозним і хорошим кроком.

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Джермейн розповіла, що антисемітизм не є великою проблемою в Україні.

"Під час моїх бесід у країні протягом останніх кількох днів я розмовляла з членами єврейської громади, різними урядовцями й запитувала про проблему антисемітизму в Україні", – пояснила посадовиця.

Що з питанням вшанування Голокосту

Водночас Джермейн наголосила, що питання увічнення пам'яті жертв Голокосту є загальнонаціональним і потребує комплексного рішення.

Щойно ухвалений закон про антисемітизм – це один зі способів закріпити всі принципи того, у що вірить Україна в плані протидії антисемітизму. Це дуже позитивний спосіб показати, що керівництво України серйозно ставиться до цього на всій території України,

– розповіла вона.

Закон про протидію антисемітизму: що відомо