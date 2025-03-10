Не тільки відсутність розвідданих США: що могло спричинити загострення ситуації на Курщині

Сполучені Штати Америки призупинили обмін розвідданими з Україною. Це могло вплинути на становище українських військових на Курщину. Проте в адміністрації Дональда Трампа кажуть, що США не припинили надавати ЗСУ інформацію, яка потрібна для оборони.

Колишній співробітник СБУ Іван Ступак розповів 24 Каналу, що хотілось би розуміти, що в української влади є вихід із цієї ситуації. У Франції повідомили, що готові допомогти ЗСУ із тими розвідданими, яких не вистачає.

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Розвідувальні дані для ЗСУ

Іван Ступак зауважив, що, попри відмову деяких компаній надавати Україні супутникові знімки, є приватні підрядники, які роблять це на замовлення.

Наша держава може звертатись до приватних компаній, щоб за гроші Європейського Союзу купувати супутникові знімки,

– сказав він.

Без розвідки нашим захисникам, однозначно, дуже непросто виконувати бойові завдання військового командування.

Ситуація на Курщині

Ступак припустив, що стрімке просування росіян у Курській області, можливо, пов'язане із двома компонентами.

Яка ситуація на Курщині: карта

Перше, призупинено забезпечення нашого війська розвідданими. Друге, ймовірно, є обмеження у використанні американського озброєння на території Курщини.

Щось нам вимкнули, щось заборонили, тому в цьому пекельному коктейлі це також може впливає на наші позиції там,

– додав колишній співробітник СБУ.

Зазначимо, російські війська продовжують атакувати позиції українських сил на кордоні Сумської та Курської областей. Попри значні втрати серед особового складу та техніки, ворог намагається прорвати оборону, залучаючи північнокорейську піхоту. Олександр Сирський наголосив, що українські підрозділи своєчасно маневрують і отримують необхідне підкріплення, а загроза їхнього оточення наразі відсутня.