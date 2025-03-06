Через "розворот" Трампа обмін розвідданими між НАТО опинився під загрозою, – Politico
- Політика Дональда Трампа ставить під загрозу обмін розвідданими між країнами НАТО, що викликає обережність серед членів Альянсу.
- Існує напруга між західними членами НАТО і "новачками" зі сходу через побоювання витоку даних до Росії, особливо після нападу Росії на Україну.
- Перехід США на бік Росії викликає сумніви у надійності обміну розвідданими з Вашингтоном, особливо після повідомлень про призупинення передачі розвідданих Україні.
Політика Дональда Трампа ставить під ризик подальший обмін розвідданими між країнами НАТО. Члени Альянсу стають дедалі обережнішими один до одного.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.
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Чому постало питання обміну розвідданими у НАТО
Так, видання зауважує, що між традиційними західними членами НАТО і "новачками" з колишнього комуністичного сходу давно існує напруга через загрозу, що вони можуть "зливати" дані Росії. Ситуація ускладнилася після нападу Росії на Україну. Ненадійними вважають Угорщину та Словаччину, заявили вісім нинішніх і колишніх посадовців НАТО та служби безпеки.
В той самий час перехід США на бік Росії похитує ядро НАТО і спонукає членів задуматися про ризик обміну розвідданими з Вашингтоном.
Питання надійності Сполучених Штатів постало після повідомлень про призупинення передачі Україні розвідданих, що є спробою тиску задля того, аби Київ сів за стіл переговорів.
"У залах НАТО багато шепоту про майбутнє обміну розвідданими всередині альянсу", – сказала Джулі Сміт, посол США в НАТО при Байдені. Вона додала, що "чула занепокоєння деяких союзників" щодо того, чи Вашингтон продовжуватиме ділитися розвідданими з НАТО.
За словами іншого посадовця, попри "ерозію довіри через політику США щодо України", у НАТО все ще вірять, що Трамп не має серйозних претензій до альянсу, окрім питань фінансування.
До слова, рішення припинити надавати як розвіддані, так і військову допомогу Україні ухвалив особисто Трамп.