Через "розворот" Трампа обмін розвідданими між НАТО опинився під загрозою, – Politico

Політика Дональда Трампа ставить під ризик подальший обмін розвідданими між країнами НАТО. Члени Альянсу стають дедалі обережнішими один до одного.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Чому постало питання обміну розвідданими у НАТО

Так, видання зауважує, що між традиційними західними членами НАТО і "новачками" з колишнього комуністичного сходу давно існує напруга через загрозу, що вони можуть "зливати" дані Росії. Ситуація ускладнилася після нападу Росії на Україну. Ненадійними вважають Угорщину та Словаччину, заявили вісім нинішніх і колишніх посадовців НАТО та служби безпеки.

В той самий час перехід США на бік Росії похитує ядро НАТО і спонукає членів задуматися про ризик обміну розвідданими з Вашингтоном.

Питання надійності Сполучених Штатів постало після повідомлень про призупинення передачі Україні розвідданих, що є спробою тиску задля того, аби Київ сів за стіл переговорів.

"У залах НАТО багато шепоту про майбутнє обміну розвідданими всередині альянсу", – сказала Джулі Сміт, посол США в НАТО при Байдені. Вона додала, що "чула занепокоєння деяких союзників" щодо того, чи Вашингтон продовжуватиме ділитися розвідданими з НАТО.

За словами іншого посадовця, попри "ерозію довіри через політику США щодо України", у НАТО все ще вірять, що Трамп не має серйозних претензій до альянсу, окрім питань фінансування.

До слова, рішення припинити надавати як розвіддані, так і військову допомогу Україні ухвалив особисто Трамп.