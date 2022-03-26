США приймуть 100 тисяч людей і дадуть гроші на гумдопомогу, – Байден

Джо Байден заявив, що США приймуть 100 тисяч людей з України. Також Штати дадуть гроші на гуманітарну допомогу та зібрали додатково мільярд у Брюсселі.

Відповідну заяву Джо Байден зробив ввечері 26 березня під час звернення. Це трапилось під час візиту президента США у Польщу.

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Штати приймуть біженці та дадуть гроші на гумдопомогу

Два дні (мовиться про 24 березня – 24 канал) тому я об'явив, що ми приймемо 100 тисяч біженців, 8 з них – ми вже прийняли,

– заявив Байден.

Також країна надасть 300 мільйонів доларів гуманітарної допомоги. Зокрема продуктів харчування та предметів першої необхідності.

Ба більше, у Брюсселі Штати зібрали додатковий мільярд доларів гуманітарної допомоги. Всесвітня програма продовольства, попри перепони, надала допомогу. Там пояснили, мовляв, попри перепони деякі запаси поступають в Україну. Проте не в Маріуполь, адже російські сили блокують постачання в місто. Проте запевнив, що спроби продовжуватимуть.

Американський президент пояснив, що, не враховуючи жорстокість Володимира Путіна, ми повинні пам'ятати, що ця війна – вже є глибоким стратегічним провалом для Росії.

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