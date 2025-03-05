Це так, якби Америка поміняла свою сторону у 2 світовій, – NBC про зупинку військової допомоги

Білий дім наказав зупинити військову допомогу Україні. Адміністрація Трампа називає це частиною прагнень до миру, однак багато хто попереджає, що це лише підбадьорить Путіна.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на NBC News.

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Трамп тяжіє до диктатури і надає їй переваги

Колишні чиновники та експерти вважають, що рішення Трампа призупинити військову допомогу Україні дає Путіну перевагу на полі бою та в геополітичних переговорах.

Майкл Макфол, посол Вашингтона в Росії за президента Барака Обами, порівняв цей крок із ситуацією, коли б президент Франклін Д. Рузвельт програв вибори 1940 року прихильнику "Америка перш за все", який потім змусив би США перейти на інший бік у Другій світовій війні. "Ми б усі зараз говорили німецькою", – каже він.

Ось чому цей момент відчувається саме так. Через три роки після початку війни між імперіалістичною диктатурою з автократичними союзниками та демократією Трамп щойно перейшов на інший бік,

– зазначає він.

Аналітики зазначають, що патрони в Україні не закінчаться завтра. Проте вплив на війну стане помітний вже протягом найближчих місяців.

Водночас значна частина американської допомоги полягала в постачанні Україні ракет ППО. США також відігравали ключову роль у забезпеченні артилерією. Крім того, допомога включала навчання, обслуговування та ремонт зброї, а ще логістика.

Ймовірно, невизначеність щодо майбутніх поставок допомоги від США може змусити Україну розпочати нормування боєприпасів