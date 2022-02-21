США про пропаганду Росії: світ більше не обдурений цією брехнею

У США різко засудили російську пропаганду. Там заявили, що Кремль більше не обдурить світ своєю брехнею, адже про неї вже всім добре відомо.

Штати підкреслили, що всі фейки про Україну взяті з "підручника з Грузії", а сюжети, які використовує російська пропаганда, вже заїжджені.

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У цьому контексті США згадали про:

операції під іншим прапором,

дезінформацію,

власні проксі, які "просять" захисту.

Виконання Росією прозорих, заїжджених сюжетів для виправдання вторгнення було б смішним, якби не було таким руйнівним і небезпечним,

– наголосили у посольстві США в Україні.

Зауважимо, що раніше США попередили про вторгнення РФ в Україну під чужим прапором.

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Повний текст публікації посольства США в Україні:

Операції з помилковим прапором, дезінформація, а тепер власні проксі-сервери "запитують" захист. Все це прямо з підручника Грузії, і світ більше не обманює брехня.