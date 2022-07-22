США продадуть зброю 4 країнам на 2 мільярди: зокрема й ракети Patriot

Держдеп США схвалив потенційний продаж зброї та обладнання на суму понад 2 мільярди доларів. Продадуть військову техніку Нідерландам, Австралії, Кувейту та ОАЕ.

Про можливий продаж зброї повідомили 22 липня. Наразі договори ще не підписали.

Читайте також У МЗС відповіли окупантам на закиди щодо "нецільового використання зброї" Україною

Яку зброю продадуть США

Нідерланди куплять у США 96 балістичних ракет Patriot та обладнання до них. Вартість угоди становитиме близько 1,2 мільярда доларів. Головним підрядником стане Raytheon Technologies.

Австралії США продадуть 80 ракет повітря – поверхня Standoff Missiles. Їх виготовляє компанія Lockheed Martin Corp. Угода може коштувати 235 мільйонів доларів.

Об'єднаним Арабським Еміратам продадуть систему обладнання для океанографічного спостереження, зокрема багатосайтові датчики та засоби віддаленого збору даних. Загальна вартість становить 206 мільйонів доларів.

Для Кувейту схвалили продаж різноманітних боєприпасів виробництва Raytheon і Lockheed на суму 397 мільйонів доларів. Мовиться про ракети повітря – повітря, бомби та комплекти, які роблять бомби більш точними та смертоносними.

Велика Британія анонсувала нову допомогу для України

Велика Британія впродовж наступних кількох тижнів надасть Україні нову військову допомогу. Зокрема, Збройним Силам України передадуть самохідні установки М109, артилерійські установки L119, радіолокаційні системи контрбатарейної боротьби, понад 50 000 боєприпасів для радянської артилерії, протитанкову зброю та безпілотники.

Це може вас зацікавити – як працює самохідна гаубиця М109 Paladin: відео