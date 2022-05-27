У США продовжується дискусія, – Єрмак про передачу Україні зброї MLRS

У США продовжується дискусія щодо постачання Україні реактивної система залпового вогню MLRS. Рішення можуть ухвалити наступного тижня. Велика Британія закликає надати нам це озброєння.

Про це повідомив глава Офісу Президента Андрій Єрмак у соцмережі.

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За його словами, американські ЗМІ повідомляють, що якщо рішення ухвалять, США може передати Україні передові ракетні системи MLRS.

Ми регулярно пояснюємо нашим партнерам його терміновість. Так, ми вдячні за артилерію та іншу допомогу, але зупинити російську навалу і здобути відчутну перевагу на фронті нам допоможуть саме сучасні MLRS,

– пояснив Єрмак.

Глава ОП каже, що ця зброя потрібна нам вже "на вчора", як і системи ППО, танки та інша зброя, щоб зупинити наступ росіян і звільнити тимчасово окуповані території.

"Потрібно ухвалювати рішення швидше, не втрачати час, за який Україна розплачується життями людей та зруйнованими містами", – наголосив він.

Чиновник додав, що продовольчу кризу можна вирішити звільненням нашої землі та розблокуванням портів.

"Загроза Третьої світової війни існує, але і цьому можна запобігти, якщо перемогти Росію військовим шляхом на нашій території, посиливши тиск на економіку агресора"”, – каже Єрмак.

Водночас Андрій Єрмак подякував прем‘єр-міністру Великої Британії Борису Джонсону за підтримку необхідності надання Україні MLRS. "Це рішення нашим союзникам необхідно ухвалити швидко та розпочати поставки", – сказав він.

До слова, Борис Джонсон виступив із черговою заявою щодо озброєння. Він закликав надіслати Україні реактивні системи залпового вогню, які можуть вражати цілі з великої відстані. На його думку, кількість зброї треба збільшити.

Що відомо про передачу зброї для України: головне

Партнери та союзники нашої держави погодили, що передадуть Україні всю необхідну зброю, щоб вибити з нашої землі російських окупантів. США навіть надали ленд-ліз. Але в реальності постачання важкого озброєння затримується.

Влада України просить партнерів про пришвидшення рішення та передачі. Адже ми платимо дуже високу ціну через їхнє зволікання – це життя наших людей.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк також зробив відповідний заклик, показавши, що росіяни застосовують проти нас. Їхня зброя випалює все на своєму шляху. Тому нам потрібні американські аналоги.

Однією з країн, яка обіцяла постачання зброї, але досі цього не зробила, є Німеччина. Наш посол Андрій Мельник навіть жартував з цього питання. Він опублікував кумедну картинку, порівнявши Німеччину з равликом, який тягне кулю. Але Офіс Президента, попри всі труднощі у цьому питанні, запевняє, що ми таки отримаємо все необхідне.

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