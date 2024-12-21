Шатдауну не буде: Сенат США проголосував за проєкт бюджету

У США проголосували за проєкт бюджету держави. Рішення про тимчасове фінансування уряду ухвалили за кілька годин до того, як він мав би зупинити роботу.

Сенат США ухвалив закон про тимчасове фінансування уряду. Про це пише 24 Канал із посиланням на CNN.

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"План С"

Законопроєкт фінансуватиме роботу уряду США до березня. Він передбачає витрати на ліквідацію наслідків стихійних лих та заходи підтримки сільського господарства.

Ухвалений закон називають "планом С", тому що два попередні проєкти тимчасового бюджету не набрали потрібної кількості голосів та провалилися на голосуванні. У ньому немає пункту про збільшення стелі держборгу, за який виступав Дональд Трамп.

Законодавці США ледь не пропустили дедлайн, який був опівночі 21 грудня. Якби закон не ухвалили, то американський уряд призупинив роботу.

США найближчими днями оголосять новий пакет допомоги Україні, який може включати ракети та артилерійські боєприпаси, вартістю близько 1,2 мільярда доларів.

З моменту вторгнення Росії у 2022 році США виділили Україні 175 мільярдів доларів допомоги, з яких 61,4 мільярда доларів на безпекову підтримку.