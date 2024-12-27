У США відповіли, чи є ознаки того, що літак Embraer, який впав у Казахстані, збила Росія

Літак Embraer 190, який належав компанії "Азербайджанські авіалінії", радше за все, був збитий російською системою протиповітряної оборони. У Вашингтоні вказали на первинні ознаки причетності Москви до авіакатастрофи.

Відповідну інформацію щодо катастрофи у Казахстані повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на журналіста Келлі Мейєр у соцмережі X.

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Що думають у США про авіакатастрофу

У Казахстані в районі місті Актау розбився пасажирський літак Embraer 190 авіакомпанії Azerbaijan Airlines, який здійснював рейс з Баку до Грозного. Незадовго після трагедії аналітики повідомили, що ймовірно, літак підбила російська ППО у Грозному.

У Сполучених Штатах також допускають таку можливість через наявність "первинних ознак" причетності. Окремо Вашингтон запропонував свою допомогу у розслідуванні авіакатастрофи задля з'ясування усіх обставин цієї смертельної трагедії.

Ми бачили деякі первинні ознаки, які, безумовно, вказують на можливість того, що цей літак був збитий російськими системами протиповітряної оборони,

– заявив Кірбі.

Нагадаємо, азербайджанські аналітики порівняли фотографії пошкоджень турецького безпілотника "Аксунгур", який був збитий російським ЗРК "Панцир-С1" в Іраку в серпні 2024 року, та отвори у фюзеляжі літака "Азербайджанських авіаліній". Судячи з опублікованих фото, наслідки ураження виявилися дуже подібними.