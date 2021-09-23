У США пропонують ввести санкції проти Мішустіна, Симоньян та ще понад 30 росіян

Конгресмени США пропонують президенту ввести санкції проти 35 російських чиновників та бізнесменів. На роздуми у Джо Байдена є 180 днів.

Комітет з процедурних питань Палати представників США схвалив поправку до проєкту оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік. Вона рекомендує розглянути введення санкцій проти 35 росіян.

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Обмеження проти росіян рекомендують ввести через порушення прав людини. Поправку запропонували конгресмен-демократ Том Маліновський та республіканець Джон Кертіс. За їхніми словами, Байден має впродовж 180 днів вирішити, чи треба когось із 35 росіян додати у санкційний список.

Зауважимо, ця поправка має рекомендаційний характер. Рішення про введення санкцій схвалюватиме Адміністрація президента.

Проти кого можуть ввести санкцій

Прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна;

речника президента Дмитра Пєскова;

міністра охорони здоров'я Михайла Мурашко;

мера Москви Сергія Собяніна;

губернаторів Московської області та Санкт-Петербурга;

директора ФСБ Олександра Бортнікова;

голови слідчого комітету Олександра Бастрикіна;

голови "Газпрому" Олексія Міллера;

голови "Роснафти" Ігоря Сєчина;

головної редакторки RT Маргарити Симоньян;

керівника "Першого каналу" Константина Ернста;

пропагандиста Володимира Соловйова та інших.

Список цих осіб склали соратники ув'язненого опозиціонера Олексія Навального Леонід Волков та Іван Жданов. Вони передали його представникам Європейського Союзу та США.