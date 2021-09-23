У США пропонують ввести санкції проти Мішустіна, Симоньян та ще понад 30 росіян
Джерело:твітер Пола Массаро
Конгресмени США пропонують президенту ввести санкції проти 35 російських чиновників та бізнесменів. На роздуми у Джо Байдена є 180 днів.
Комітет з процедурних питань Палати представників США схвалив поправку до проєкту оборонного бюджету на 2022 фінансовий рік. Вона рекомендує розглянути введення санкцій проти 35 росіян.
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Обмеження проти росіян рекомендують ввести через порушення прав людини. Поправку запропонували конгресмен-демократ Том Маліновський та республіканець Джон Кертіс. За їхніми словами, Байден має впродовж 180 днів вирішити, чи треба когось із 35 росіян додати у санкційний список.
Зауважимо, ця поправка має рекомендаційний характер. Рішення про введення санкцій схвалюватиме Адміністрація президента.
Проти кого можуть ввести санкцій
- Прем'єр-міністра Росії Михайла Мішустіна;
- речника президента Дмитра Пєскова;
- міністра охорони здоров'я Михайла Мурашко;
- мера Москви Сергія Собяніна;
- губернаторів Московської області та Санкт-Петербурга;
- директора ФСБ Олександра Бортнікова;
- голови слідчого комітету Олександра Бастрикіна;
- голови "Газпрому" Олексія Міллера;
- голови "Роснафти" Ігоря Сєчина;
- головної редакторки RT Маргарити Симоньян;
- керівника "Першого каналу" Константина Ернста;
- пропагандиста Володимира Соловйова та інших.