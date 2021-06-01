Міноборони Данії заперечує, що допомагало США прослуховувати Меркель

Західні ЗМІ опублікували розслідування, в якому заявили, що США за допомогою Данії прослуховували Ангелу Меркель й інших топ-політиків Євросоюзу. У Міноборони Данії на розслідування вже відреагували й запевнили, що не причетні до цього.

Міністр оборони Данії Тіме Брансен у коментарі радіостанції відкинула усі звинувачення й запевнила, що уряд держави засуджує такі дії.

До слова Це дуже серйозно, – реакція Європи на прослуховування США та Данією Ангели Меркель

Систематичне прослуховування телефонних розмов з найближчими союзниками неприпустиме. Я впевнена, що інші уряди з цим погодяться,

– заявила очільниця Міноборони Данії.

Коротко про скандал з прослуховуванням Меркель:

Журналісти данської телерадіокомпанії DB, німецьких телеканалів NDR та WDR і газети Süddeutscher Zeitung провели спільне розслідування, за підсумками якого заявили про шпигування за топ-політиками Європи. Серед них:

канцлерка Німеччини Ангела Меркель ;

; тоді глава МЗС, а нині президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайєр ;

; лідер німецької опозиції Пеєр Штайнбюрк;

інші топ-політики Європи, точна кількість яких невідома.

Саме прослуховування буцімто організувало Агентство національної безпеки (АНБ) США за допомогою спецслужб Данії, яка, до слова, межує з Німеччиною.