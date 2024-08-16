У США провели обшук у будинку пропагандиста "Пєрвого каналу" Дмитра Саймса. Він є громадянином США.

13 серпня агенти ФБР прибули до маєтку Патріа, який знаходиться за сім кілометрів від Флінт Хілл. У наступні дні вони продовжували залишатися там, вивозячи майно з дому на вантажівках.

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Агенти ФБР прийшли з обшуками до будинка Дмитра Саймса

Обшуки проходять в маєтку округ Раппаханнок (Віргінія) з вівторка. Поруч із воротами журналіст видання помітив рулон жовтої стрічки, яким зазвичай маркують місце злочину.

Представник ФБР повідомила Rappahannock News, що обшуки санкціоновані судом, не уточнивши, що саме стало підставою для них.

Я не бачив ордера. Зі мною не пов'язувалися якісь правоохоронні органи чи хтось ще,

– сказав Саймс.

Він зазначив, що зараз перебуває не в США.

"ФБР провело санкціоновану судом правоохоронну діяльність. У нас більше немає коментарів, оскільки розслідування продовжується", – заявила Rappahannock News прессекретар ФБР Саманта Шеро.

Що відомо про Дмитра Саймса

Дмитро Саймс — американський політолог та історик радянського походження, який переїхав із СРСР до США 1973 року.

Важливо. З 2018 року він був ведучим пропагандистського ток-шоу "Велика гра" на російському "Пєрвому каналі".

Саймс мав тісні зв'язки із президентською кампанією та адміністрацією 45-го президента США Дональда Трампа. Саймс фігурував у розслідуванні спецпрокурора Роберта Мюллера про можливі зв'язки Трампа та його виборчого штабу з керівництвом Росії.

Саймс згадувався в доповіді Мюллера понад 100 разів, проте спецпрокурор зробив висновок, що Саймс не виступав посередником між штабом Трампа та Москвою.