США провели успішне випробування своєї гіперзвукової зброї

19 березня стало відомо про проведення успішного випробування гіперзвукової зброї повітряного базування Сполученими Штатами. Його здійснили у Тихому океані.

Про це повідомили у Військово-повітряних силах США. Водночас наразі невідомо, якою є швидкість цієї гіперзвукової зброї.

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Що відомо про випробування

Згідно з наявною інформацією, самі випробування провели у неділю 17 березня. Тоді бомбардувальник B-52 вилетів з острова Гуамі, після чого він випустив ракету швидкого реагування ARRW.

Як зазначають у Reuters, Військово-повітряні сили США випробування назвали успішним. Водночас швидкість польоту зброї вони не розголошували. Відомо, що під час попередніх випробувань ракета ARRW летіла на швидкості, яка у щонайменше п'ять разів перевищувала швидкість звуку.

Звернімо увагу, що Сполучені Штати – не єдині, хто займається розробкою гіперзвукової зброї, чия висока швидкість та маневровість дозволяють ускладнити процес її відстеження та перехоплення.

Тим часом Україна потребує далекобійного озброєння, яке дозволить знищувати ворога та його логістику. Зокрема, мовиться про ATACMS та Taurus.

Сенатор Грем заявив, що Україна отримає ATACMS

18 березня сенатор Ліндсі Грем прибув з візитом до Києва. Він також дав брифінг на якому заговорив про зброю для України.

Ось що, я сподіваюся, станеться у 2024 році. Америка відправить в Україну зброю, яка вам вкрай необхідна, і в майбутньому ви почнете не тільки утримувати територію, а й чинити подальший тиск на росіян у 2024-му, ви отримаєте ATACMS і зруйнуєте міст, який з'єднує Крим із Росією. Я хочу, щоб 2024 рік став роком якісної переваги для українських військових,

– висловився він.

Також Ліндсі Грем згадав у своєму виступі про боєприпаси та західні винищувачі F-16. Він додав, що наша держава має отримати більше снарядів 155-міліметрового калібру, яких нам дуже не вистачає. І що, ймовірно, нам вдасться цьогоріч залучити F-16.

Сенатор також висловив захоплення українським народом, якому у лютому 2022 року усі пророкували швидку поразку. Водночас він наголосив, що необхідно ухвалити законопроєкт про мобілізацію, щоб ЗСУ мали свіжі сили.