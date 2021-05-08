У США проводять лотерею на відстріл бізонів: понад 45 тисяч охочих

У Сполучених Штатах оголосили лотерею на відстріл бізонів у національному парку Гранд-Каньйон. Заявки подали вже більше ніж 45 тисяч охочих.

Так званий конкурс на вбивство диких тварин організувала Служба національних парків США. З величезної кількості претендентів оберуть 12 людей.

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У США проводять конкурс на відстріл бізонів у Гранд-Каньйоні

У Сполучених Штатах понад 45 тисяч людей намагаються потрапити до 12 тих, хто візьмуть участь у відстрілі бізонів у Гранд-Каньйоні. Лотерея стартувала в понеділок, 3 травня. Організатори вже відібрали 25 перших претендентів, всю інформацію про яких має перевірити Служба національних парків США.

Представники Гранд-Каньйону називають заплановану акцією не полюванням, а способом захистити природні ресурси від шкідливого впливу тварин, а учасників – волонтерами. Мовляв, бізони шкодять довкіллю – псують воду і ґрунт та руйнують археологічні пам'ятки.

Полювання в національних парках США забороняється законом. Але якщо тварини загрожують безпеці навколишнього середовища, їх дозволено вбивати за допомогою персоналу чи волонтерів.

До відстрілу бізонів допустять лише кваліфікованих стрільців, вміння стріляти яких спеціально перевірятимуть. Волонтери матимуть змогу взяти з собою команду для допомоги, адже тварини можуть важити до 2 тонн – це понад 900 кілограмів.

Представники Гранд-Каньйоні пояснили, рішення провести відстріл бізонів зумовлене стрімким зростанням популяції тварин. Втім екологи попереджають, що це може створити небезпечний прецедент.



Бізони в національному парку Гранд-Каньйон / Фото National Park Service