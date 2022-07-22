У США розглядають можливість постачання Україні бойових літаків, – Пентагон

Сполучені Штати розглядають варіант постачання Україні літаків. Мовиться про винищувачі, які Україна може використати у війні з росією.

Відповідну інформацію повідомив координатор Ради з національної безпеки США та стратегічних комунікацій Джон Кірбі. Також 22 липня США повідомили про надання Україні ще 4 додаткових HIMARS і дрони Phoenix Ghost.

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США можуть надати Україні винищувачі

Міністерство оборони проводить "деякі попередні дослідження" щодо потенційного постачання винищувачів Україні, каже Кірбі,

– написала кореспондентка Селігман.

За її словами, це трапиться не скоро. Зокрема, враховуючи те, наскільки складними є їх експлуатація та обслуговування.

Вона також додала, що Повітряні сили США натякали на це останні декілька днів.

Зброя від США: останні новини

22 липня низка американських ЗМІ, посилаючись на слова координатора Ради з нацбезпеки США і стратегічних комунікацій Джона Кірбі, повідомила про нову зброю для України.

За їхніми даними, Джо Байден підписав новий пакет військової допомоги Україні на суму 270 мільйонів доларів. Вона включає 4 HIMARS та боєприпаси до них, а також 36 тисяч боєприпасів калібру 105 міліметрів, командно-штабні машини, протитанкову зброю, 580 дронів Phoenix Ghost, запчастини та інше приладдя.

Варто пригадати, що 21 липня ЗМІ писали про те, що сенатори США закликали Пентагон надати Україні передові винищувачі.

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