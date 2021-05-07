США розглядають, яку ще військову допомогу можуть надати Україні

Журналістка "Радіо Свобода" поспілкувалася із державним секретарем США Ентоні Блінкеном 6 травня. Цього дня глава держдепу перебував з офіційним візитом у Києві.

Серед іншого у Блінкена запитали про ймовірність розширення військової допомоги для України з боку Сполучених Штатів Америки. І той відповів, що такий запит у Білому домі дійсно розглядають.

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Нова зброя для України від США: чи це можливо

Від представників української влади пролунали щонайменше дві важливі заяви щодо засобів захисту, які міг би надати Києву Вашингтон. Мовилося про те, що українська сторона попросить США надати:

Системи протиповітряної оборони та антиснайперські технології (про це говорив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба).

І зенітні ракетні комплекси Patriot (про них згадував керівник Офісу Президента Андрій Єрмак).

Про реакцію на ці заяви запитали в очільника Державного департаменту США Ентоні Блінкена. Той відповів, що Білий дім розгляне запит України щодо надання озброєння.

Звичайно, ми розглянемо будь-який запит. Тут ключовим партнером України є Пентагон. Зараз ми думаємо над тим, яка додаткова допомога – крім дуже значної допомоги, яку ми вже надали – була б корисною для України саме зараз,

– повідомив Блінкен.

Він підтвердив, що "це питання на стадії активного розгляду".

До слова США підтримали надання Україні Плану дій щодо вступу у НАТО, – Єрмак

Упродовж дня він зустрічався главою ПЦУ Епіфанієм, лідерами українських парламентських фракцій, з міністром закордонних справ Кулебою, прем'єром Шмигалем та президентом Зеленським.