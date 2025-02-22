Reuters повідомило про часткове розмороження США фінансування для іноземних програм

У Сполучених Штатах розблокували 5,3 мільярда доларів замороженої іноземної допомоги. Здебільшого ці кошти спрямовані на програми безпеки та боротьби з наркотиками.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на агентство Reuters. Журналісти отримали 243 додаткових винятків на цю вищевказану суму станом на 13 лютого 2025 року.

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Що відомо про розмороження допомоги

За даними видання, у списку винятків вказаний найповніший облік вилучених коштів з часу, коли Трамп наказав заморозити допомогу. Це свідчить про наміри Білого дому скоротити допомогу на програми, які він не вважає життєво важливими для національної безпеки США.

Перелік визначає програми, які будуть профінансовані, та урядові установи США, які ними керують. Більшість розблокованих коштів, тобто понад 4,1 мільярда доларів, призначалася для програм, якими керує Бюро з військово-політичних питань Держдепартаменту США.

Відомство регулює продаж зброї та надання військової допомоги іншим країнам. Інші винятки були пов'язані з імміграційною реформою президента США та боротьбою з потоком нелегальних наркотиків до США, зокрема смертельно небезпечного опіоїда фентанілу.

Також більшість програм, яким дозволять продовжити роботу, реалізовуються Бюро Держдепартаменту США з питань допомоги правоохоронним органам (INL). Вони спрямовані на боротьбу з незаконним обігом наркотиків та нелегальною міграцією до США.

Згідно з оприлюдненою інформацією, винятки коштували Сполученим Штатам 293 мільйони доларів. Сюди ж належать кошти на бази даних для відстеження мігрантів, виявлення можливих терористів й обміну біометричною інформацією.

На відміну від програм, пов'язаних з безпекою, програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) отримали менш як 100 мільйонів доларів винятків. Звільнені програми USAID включали 78 мільйонів доларів на непродовольчу гуманітарну допомогу в Секторі Газа.

Окремо 56 мільйонів доларів було виділено для МКЧХ у зв'язку з угодою про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС. На жаль, список не містив конкретних винятків для деяких з найгірших гуманітарних криз у світі, зокрема Судан, Сирію, Україну, М'янму та Афганістан.

Водночас винятки передбачають 870 мільйонів доларів на програми у Тайвані, 336 мільйонів доларів на модернізацію філіппінських сил безпеки й понад 21,5 мільйона доларів на бронежилети й броньовані автомобілі для української Нацполіції та прикордонників.

Найбільшим винятком стало фінансування головної програми США з боротьби з ВІЛ/СНІДом, яка переважно фінансує медичні послуги в Африці (PEPFAR) у розмірі 500 мільйонів доларів. Програма керується Бюро глобальної охорони здоров'я Держдепартаменту США.

Один зі співробітників USAID на умовах анонімності назвав процес подання запитів на винятки як "дуже дисфункціональний" і сказав, що співробітники агентства, які залишилися, прагнули отримати роз'яснення щодо того, які критерії використовуються.

Наразі адміністрація президента США Дональда Трампа, за словами Марко Рубіо, звернулася до місій USAID за кордоном, аби визначити й призначити програми, які будуть звільнені від сплати податків.