США серйозно не розглядають санкції проти Росії, які стосуються SWIFT або газу, – ЗМІ

США нібито не розглядають всерйоз санкції проти Росії, які стосуються доступу до SWIFT або експорту нафти та газу. Натомість США та ЄС думають про обмеження можливостей Москви конвертувати валюту.

Санкції в енергетичному секторі та обмеження доступу до системи SWIFT таки обговорюють. Видання повідомляє про це, посилаючись на власні джерела.

До теми Ключові сектори: санкції США проти Росії знизять промисловий потенціал

У політиків виникають розбіжності

Однак ці обговорення начебто лиш періодичні. Їх ведуть між адміністрацією та банками, оскільки вони уточнюють, наскільки можливе застосувати це.

Відключення від SWIFT вважають найважчим заходом. Він викликає великі розбіжності серед різних політиків.

Санкції проти Росії у разі нападу

Захід ледь не щодня попереджає Росію про санкції, якщо та вирішить напасти на Україну.

Євросоюз спільно з Великою Британією та США почали розробляти санкції, які вдарять по економіці Росії.

ЗМІ пишуть, що Вашингтон застосує санкції, які призведуть до зниження російського промислового потенціалу. Мовиться про галузі авіації, морської справи, робототехніки та оборони. Однак звичайні російські споживачі не постраждають.

Президент США Джо Байден наголошував, що в разі нападу Росію чекає "економічна катастрофа". Попереджали також про фінансові санкції та банків та відключення Росії від SWIFT.

Очільниця МЗС Німеччини Анналена Бербок зазначила, що її країна готова додати "Північний потік-2" до списку санкцій проти Росії.

Президент Володимир Зеленський вважає, що ескалації чекати не можна, а санкції потрібно запроваджувати вже.

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Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.