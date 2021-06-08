У США шукають варіанти, як допомогти Україні після запуску "Північного потоку-2"

У Вашингтоні розмірковують над тим, як підтримати Україні у разі запуску "Північного потоку-2". У Держдепі підтвердили, завершення проєкту – це практично факт.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час слухань комітету з асигнувань Сенату. На думку Блінкена, зупинити спорудження трубопроводу – майже неможливо, адже він практично завершений.

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Вашингтон шукає найбільш ефективні дії

Питання на майбутнє зводиться до того, що є найбільш ефективними нашими діями, щоб підтримати інтереси України та інших причетних країн, а також наші власні інтереси,

– сказав Блінкен.

Раніше Блінкен вже заявляв, що Вашингтон проводить переговори з Берліном щодо можливих компенсацій Києву після запуску проєкту.

Блінкен пояснив рішення щодо санкцій

Також держсекретар зазначив, що США не ввели санкції проти компанії-оператора Nord Stream 2 AG і з огляду нацбезпеки. Проте не виключено, що це рішення можуть переглянути.

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Путін заявив про завершення першої нитки

Зазначимо, що президент Росії Володимир Путін повідомив, що першу нитку газопроводу вже добудували. Проте цього не підтвердила Єврокомісія. Загалом проєкт планують завершити вже до кінця 2021 року.