США та союзники зустрічатимуться стосовно питань озброєння України щомісяця, – Пентагон

Міністр оборони США Ллойд Остін дав пресконференцію 26 квітня, після зустрічі з представниками понад 40 країн світу на німецькій базі Рамштайн. На ній був присутній і міністр оборони України Олексій Резніков.

Остін зауважив, що США сповна розуміють виклик, який зараз постав перед Україною. Він підкреслив, що світ об'єднався, аби допомогти нашій державі "перемогти зараз і зміцнитися у майбутньому", передає 24 канал.

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Виступ Ллойда Остіна стосовно підтримки України

З-поміж іншого, очільник Пентагону на пресконференції заявив, що Консультативна міжнародна група стосовно оборони України надалі зустрічатиметься щомісяця, з метою координації допомоги нашій державі.

За словами Остіна, розширення форуму за межі нинішньої зустрічі гарантуватиме подальший прогрес в обороноздатності України.

Контактна група стане механізмом для країн доброї волі, щоб посилити інтенсивність наших зусиль, координувати нашу допомогу і фокусуватись на тому, щоб перемогти не лише у нинішніх битвах, але й у майбутніх,

– виголосив міністр оборони США.

Ллойд Остін додав, що такі зустрічі можна буде проводити персонально, віртуально, або ж у гібридному форматі.

Зустріч міністрів оборони понад 40 країн на базі Рамштайн у Німеччині: коротко

На авіабазі Рамштайн у Німеччині 26 квітня відбулась зустріч міністрів оборони понад 40 країн світу.

Вони зібрались для того, щоб обговорити військову підтримку України у війні проти Росії.

Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак прокоментував зустріч посадовців і зауважив, що задля підтримки нашої держави у цій запеклій боротьбі США та союзники "зрушать небо і землю" . Українці, які нині чинять рішучий опір агресору, за словами Ллойда Остіна, надихають увесь світ.

. Українці, які нині чинять рішучий опір агресору, за словами Ллойда Остіна, надихають увесь світ. Вторгнення Росії в Україну на зустрічі назвали не лише агресією проти України, але й атакою проти світового порядку, викликом для вільних людей у цілому світі.

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