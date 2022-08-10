Зіткнення потужних армій США та Китаю через Тайвань: хто переможе у протистоянні

Тайвань – острів, через який світ може зануритися у Третю світову війну. Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до острова ледь не призвів до початку повномасштабного зіткнення між двома найпотужнішими арміями світу. Але хто з них переможе у цьому протистоянні?

Це питання цікавить багатьох. Адже обидві ці країни мають потужну оборонну сферу. Так, США впродовж усього свого існування розвивали свій військовий потенціал і створювали нове озброєння.

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Бюджет оборони Америки на 2022 рік складає 770 мільярдів доларів. В той час китайці у 2021 році на свій військовий сектор витратили майже 300 мільярдів. Тобто удвічі менше, ніж американці.

Тим не менш – це буде протистояння не тільки двох найбільших армій у світі, але й зіткнення двох найпотужніших економік. І ми постараємося дати відповідь на питання – хто ж із них сильніший.

США і Китай завжди мали складні відносини

США і Китай завжди мали не надто приємні відносини:

торговельна війна,

блокада товарів, які стояли на кордоні,

підвищення мита з обох сторін.

Однак, про військове зіткнення практично ніколи не йшлося, допоки "яблуком роздору" не став Тайвань. Китай його вважає своєю територією і відкрито говорить про анексію.

А США у свою чергу заявляють, що не дадуть цього зробити. Хоча й відкрито незалежності Тайваню не визнають.

Потужність армій США та Китаю

Почнемо з військових потужностей обох армій. За основу візьмемо щорічний рейтинг від організації Global Firepower.

Якщо говорити про США, то в них на службі зараз 1,832 тисячі військових, розкиданих по всьому світу, майже 13,5 тисяч літаків різного класу – від винищувачів та штурмовиків до важких стратегічних бомбардувальників, понад 6,5 тисяч танків, більше тисячі артилерійських установок, майже 1,5 тисячі РСЗВ.



Американські системи РСЗВ / Скриншот з відео

Очевидно, протистояння США і Китаю не буде таким, як ми звикли бачити. Це країни, які знаходяться одна від одної за тисячі кілометрів. І використання артилерії чи РСЗВ тут буде абсолютно недоцільним.

Більш ймовірно, що в цьому протистоянні зійдуться авіація й флот. Тому давайте розбиратися в цих потужностях. Отож у США:

13,247 літаків, з них – майже 2 тисячі винищувачів,

774 спеціальних літальних апаратів,

627 дозаправних танкерів,

майже 5,5 тисяч вертольотів і 910 бойових гелікоптерів,

на балансі США 484 судна, 11 авіаносців,

9 кораблів для бойових вертольотів,

92 атакувальні судна, 22 корвети,

10 патрульних кораблів і 68 сумбарин.

Тепер що стосується Китаю. Якщо говорити за людський ресурс, то армія Пекіна налічує більше 3-х мільярдів військовослужбовців. Але на всіх них лише 5 тисяч танків, 3 тисячі РСЗВ і 35 тисяч броньованих машин.

Загалом, військова доктрина Китаю більше спрямована на екіпірування кожного окремого військового, ніж на технології та сучасні системи ведення бою. Хоча, це звичайно, не означає, що в них немає ракет.

Якщо ж говорити за авіацію й флот, то ситуація Китаю наступна:

китайці мають у своєму розпорядженні 777 кораблів, з них всього 2 авіаносці,

1 корабель для гелікоптерів,

41 ударний корабель, але 49 фрегатів,

70 корветів і 79 субмарин.

Щодо літаків, то їхня загальна кількість в рази менша, ніж у США – всього 3,285 літальних апаратів. З них – 1200 винищувачів, 370 штурмовиків, 3 танкери і 281 ударний гелікоптер.

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Ці дві країни готувалися до війни

Насправді важко уявити собі протистояння цих двох гігантів. Під час війни, яка триває вже сьогодні в Україні ми переконалися, що менше – не означає гірше. Але також побачили, що технології вирішують абсолютно все.

Додамо сюди ще й той факт, що і США, і Китай – обоє готувалися до можливої війни. У США, до прикладу, є спеціальна ударна авіаносна група імені Рональда Рейгана. Її називають антикитайською силою, адже до неї входять найпотужніші кораблі американського флоту.

Додамо, що Рональд Рейган, Теодор Рузвельт, Німіц – разом вони можуть нести сотні винищувачів, ракети різного класу і підтримувати роботу авіації. Зокрема, їх постійно прикриває повітряна фортеця AWACS, яка відслідковує не тільки ворожі запуски ракет, але й моніторить ситуацію на суші, в повітрі, на воді і навіть під водою.

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Не варто забувати, що Штати ще жодного разу не програвали у боях на воді. Щодо повітря, Штати мають найпотужніші у світі літаки, які вже доводили свою ефективність у війнах по всьому світу – F-15, F-16 і F-22. Останні можуть бути доставлені в будь-яку точку на планеті за 24 години.

А стратегічні бомбардувальники B-2 Spirit до сьогодні вважаються найдорожчими і найпотужнішими літаками у всьому світі. І сперечатися з ним немає сенсу, бо кращого поки ніхто не зміг створити.

Заради справедливості варто сказати, що говорити за потужності Китаю доводиться менше. Все ж таки – це закрита країна і мало що відомо про її озброєння і технології.

Але ситуація з Тайванем показала, які літаки Пекін відправив в бік Тайванської протоки, коли боїнг Ненсі Пелосі йшов на посадку. Це були Су-35, винищувач класу 4++. Це класна, сучасна зброя, але навіть старіші версії F-15 будуть на голову вищі.



Армія Китаю / Скриншот з відео

Водночас у США є як якісна, так і кількісна перевага. Тому в питаннях авіації без шансів. Безумовно, Китай створює загрозу на воді. Зростаючі військові, військово-морські, повітряні та розвідувальні можливості Китаю представляють, на думку американців, набагато більшу проблему для військової переваги США в ширшому регіоні Індії.

Тому США в цих питаннях вирішили обіграти китайців і їхня мережа міжнародного партнерства зміцнила безпеку, сприяла стабільності та запобігала конфліктам між обома країнами.

В Індійсько-Тихоокеанському регіоні передова військова присутність США та співпраця з регіональними партнерами є стримуючим фактором для Китаю.

Чи втрутиться НАТО у війну

Крім того, питання залишається відкритим про те, чи не вступить у цю війну НАТО, адже відповідно до 5-ї статті, включитися мав би весь Альянс. Так було і під час афганської кампанії у 2001-му році.

Тим не менш, протистояння обох країн – неминуче. Баланс сил між державами швидко змінюється. Частково тому, що ще в 2014 році Сі Цзіньпін змінив велику стратегію Китаю з оборонної позиції на більш активістську політику, спрямовану на просування китайських інтересів у всьому світі.

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А США з 2017 року у відповідь прийняли абсолютно нову стратегію щодо Китаю, назвавши її новою епохою стратегічної конкуренції. Західні аналітики говорять, що протистояння двох цих супер-держав відбудеться вже в наступному десятилітті.

Якщо ці два гіганти знайдуть спосіб співіснувати, не зраджуючи своїх основних інтересів, для світ стане кращим для всіх нас. Якщо ж домовитися не вдасться, на іншому шляху лежить ймовірність війни, ще більш руйнівної, яка сьогодні є в Україні. Майбутній конфлікт ризикує досягти такого розмаху, який навіть важко собі уявити.