Техас і Міссісіпі скасували маски та карантинні обмеження: що кажуть у Білому домі

Американські штати Техас та Міссісіпі оголосили про скасування режиму обов'язкового носіння масок та дозволили бізнесу повернутися до звичної роботи. У Білому домі засудили таке рішення, там вважають його помилковим.
Джерело:NBC News
У Техасі скасують більшість карантинних обмежень та відновлять роботу підприємств з 10 березня, у Міссісіпі – з 3 березня.
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Техас повністю відкривають
Губернатор Техасу Грег Ебботт на своїй сторінці у твітері анонсував, що його штат "відкривається на 100%". Він зазначив, що також припинив у Техасі "дію масок".
За словами чиновника, зараз штат перебуває у зовсім іншій ситуації, ніж це було у березні 2020 року, коли вводилися перші обмеження через коронавірус.
Міссісіпі дозволяє бізнесу працювати без обмежень
Зі свого боку губернатор Міссісіпі Тейт Рівз також заявив, що вони скасовують обов'язкове носіння масок і додав, що тепер "бізнес зможе працювати на повну потужність без обмежень".
Наші госпіталізації та кількість випадків різко впали, а вакцина швидко поширюється. Час настав,
– сказав він.
У Білому дому стурбовані такими рішеннями
Радник з питань ситуації з COVID-19 у США Енді Славітт заявив, що не варто поспішати знімати всі обмеження.
В ефірі CNN він висловив думку про те, що передчасне скасування обмежень є помилковим, адже маски рятують безліч життів.Зверніть увагу! США є лідером у світі за кількістю хворих на коронавірус громадян.
Ситуація з коронавірусом у США: коротко
- Станом на 3 березня 2021 року у Сполучених Штатах зафіксували понад 29 мільйонів випадків зараження COVID-19.
- Перемогти хворобу вдалося майже 20 мільйонам громадян. Померли від інфекції 529 тисяч пацієнтів.
- За минулу добу, 2 лютого, в країні виявили 57 789 випадків коронавірусу.