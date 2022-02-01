США тиснутимуть на президента Бразилії, щоб не їхав у Москву через її дії щодо України

США хочуть, аби Жаір Болсонару – президент Бразилії – скасував свій візит до Росії. Політик збирався відвідати Москву вже у лютому.

У Штатах вважають, що візит Болсонару до Росії сигналізуватиме: Бразилія підтримує дії Кремля на території Східної Європи. А також – легітимізує те, що у США вважають порушенням міжнародного права.

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Держсекретар США Ентоні Блінкен вже повідомив про позицію країни Карлосу Франсе – главі МЗС Бразилії. Аналогічне повідомлення отримав Альберто Фернандес – президент Аргентини. Він з візитом перебуває у Росії.

Штати переконані, що Володимиру Путіну варто показати: продовження ескалації на кордонах України призведе до "дипломатичної ізоляції" Росії.

США вивозять сім'ї дипломатів з Білорусі

Держдеп США закликав своїх громадян утриматися від поїздок до Білорусі.

Окрім того, з країни вивозять членів родин американських держслужбовців.

Усе через те, що у країні різко зросла кількість російських військ.

Людей попередили: ситуація залишається непередбачуваною. У регіоні – високий рівень напруги.

Тим часом Олексій Резніков – міністр оборони України – заявив, що присутність російських військ становить загрозу для Білорусі. Вони більше нагадують окупаційний контингент, аніж ударну групу.

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