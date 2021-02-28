У США троє поліцейських підірвались у порожньому будинку

В американському штаті Канзас офіцери поліції перевіряли порожній будинок. У приміщенні здетонував невідомий вибуховий пристрій, троє офіцерів постраждали.

Інцидент стався у місті Вічіта. Правоохоронців направили перевірити нежитлове приміщення у одному з районів.

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Одного з постраждалих вже виписали

Вибух пролунав майже одразу, як поліцейські зайшли в будинок. Усіх трьох офіцерів довелось госпіталізувати. У двох з них – неважкі травми, ще у одного – стан значно гірший, проте стабільний

Через кілька годин перебування у лікарні одного з потерпілих навіть виписали.

Я відвідав у лікарні двох офіцерів, які постраждали, Вони у гарному дусі та цінять усю підтримку, яка надходить. Ми молимось за швидке одужання,

– написав у твіттері шеф поліції Вічіти Гордон Рамзі.

Для огляду будинку використали дрони та роботів

Поки що проводять розслідування вибуху і з'ясовують, що саме здетонувало у будинку і хто приніс туди цей пристрій. Над цим працюють вибухотехніки та агенти Бюро з контролю за оборотом алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин. Зокрема, для огляду будинку застосовували роботів та дрони.

Дивіться на карті, де розташована Вічіта: