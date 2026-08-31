США обговорювали з Росією план Трампа щодо закінчення війни в Україні, – CNBC

У понеділок, 31 серпня, міністр фінансів США Скотт Бессент зустрівся зі своїм російським колегою Антоном Сілуановим на саміті G20. Політики обговорюють мирний план Трампа.

Російський чиновник вперше з 2022 року присутній на заході. Про це повідомляє CNBС.

Що відомо про зустріч?

У місті Ешвілл у штаті Північна Кароліна 31 серпня проходить саміт міністрів фінансів країн G20. Під час нього представники США та Росії обговорювали можливість завершення війни в Україні.

Журналістка Джулі Ціркін повідомила у власних соцмережах, що Бессент знову наголошує на мирному плані президента Трампа для України. Окрім того представники Вашингтону та Москви обговорювали економічне зростання. Ціркін підкреслила, що це відбувається на тлі того, що Кремль применшує значення переговорів з Україною.

Міністр фінансів країни-агресорки вперше з початку повномасштабного вторгнення прилетів на зустріч. New York Times нагадує, що Сілуанов роками стикався з ізоляцією з боку західних колег на таких зустрічах.

У 2022 році колишня міністерка фінансів США Джанет Л. Єллен вийшла з саміту G20 під час виступу російського чиновника, який був присутній віртуально. У 2023 році американська політикиня звернулася до посадовців російського мінфіну на саміті G20 в Індії, звинувативши їх у вбивстві українців.

Європейські чиновники висловили протест проти присутності Сілуанова. Європейські посадовці погрожували бойкотувати традиційне групове фото міністрів, якщо російський чиновник буде присутній на ньому. ЗМІ повідомляють, що вимогу європейців.

Зазначимо, що також у понеділок, 31 серпня, у Киргизстані проходить саміт Шанхайської організації співробітництва. Під час нього Путін зустрівся із Сі Цзіньпіном. За повідомленнями російських ЗМІ, очільники держав обговорювали подальшу співпрацю між Москвою та Пекіном.