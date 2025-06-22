Українців евакуювали з місць небезпеки напередодні ударів США по Ірану, – Зеленський
- МЗС України та ГУР евакуювали 176 людей з Ізраїлю до Єгипту напередодні ударів США по Ірану. Триває евакувація з Ірану до Азербайджану.
- Серед евакуйованих були громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.
- Зеленський доручив продовжувати евакуаційні заходи та забезпечити захист українців на Близькому Сході.
- США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані.
Напередодні ударів США по об'єктах ядерної програми Ірану МЗС України та ГУР провели евакуацію українців з небезпечних зон. Йдеться про 176 людей.
Вони були евакуйовані з Ізраїлю до Єгипту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.
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Україна евакуювала людей перед ударами США по Ірану
Напередодні ударів США по ядерних об'єктах Ірану українські дипломати та ГУР провели евакуацію громадян України з небезпечних зон.
Це 176 людей, що були переміщені з Ізраїлю у Єгипет. Триває також евакуація з Ірану в Азербайджан.
Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки (Перської – 24 Канал),
– зазначив Зеленський.
Серед людей, яких евакуювала Україна, зокрема громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.
Нагадаємо, США завдали ударів бомбами та ракетами по трьох ядерних об'єктах в Ірані.