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24 Канал Новини України Українців евакуювали з місць небезпеки напередодні ударів США по Ірану, – Зеленський
22 червня, 15:00
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Українців евакуювали з місць небезпеки напередодні ударів США по Ірану, – Зеленський

Сергій Попович
Основні тези
  • МЗС України та ГУР евакуювали 176 людей з Ізраїлю до Єгипту напередодні ударів США по Ірану. Триває евакувація з Ірану до Азербайджану.
  • Серед евакуйованих були громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.
  • Зеленський доручив продовжувати евакуаційні заходи та забезпечити захист українців на Близькому Сході.
  • США завдали ударів по трьох ядерних об'єктах в Ірані.

Напередодні ударів США по об'єктах ядерної програми Ірану МЗС України та ГУР провели евакуацію українців з небезпечних зон. Йдеться про 176 людей.

Вони були евакуйовані з Ізраїлю до Єгипту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Україна евакуювала людей перед ударами США по Ірану

Напередодні ударів США по ядерних об'єктах Ірану українські дипломати та ГУР провели евакуацію громадян України з небезпечних зон.

Це 176 людей, що були переміщені з Ізраїлю у Єгипет. Триває також евакуація з Ірану в Азербайджан.

Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки (Перської – 24 Канал),
– зазначив Зеленський.

Серед людей, яких евакуювала Україна, зокрема громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Нагадаємо, США завдали ударів бомбами та ракетами по трьох ядерних об'єктах в Ірані.