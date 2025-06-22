Українців евакуювали з місць небезпеки напередодні ударів США по Ірану, – Зеленський

Напередодні ударів США по об'єктах ядерної програми Ірану МЗС України та ГУР провели евакуацію українців з небезпечних зон. Йдеться про 176 людей.

Вони були евакуйовані з Ізраїлю до Єгипту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського у телеграмі.

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Україна евакуювала людей перед ударами США по Ірану

Напередодні ударів США по ядерних об'єктах Ірану українські дипломати та ГУР провели евакуацію громадян України з небезпечних зон.

Це 176 людей, що були переміщені з Ізраїлю у Єгипет. Триває також евакуація з Ірану в Азербайджан.

Реагуємо на кожне звернення і продовжимо евакуаційні заходи. Доручив МЗС України та розвідці забезпечити всі можливості для необхідного захисту наших людей на Близькому Сході та в регіоні Затоки (Перської – 24 Канал),

– зазначив Зеленський.

Серед людей, яких евакуювала Україна, зокрема громадяни Молдови, Латвії, Азербайджану, Естонії та США.

Нагадаємо, США завдали ударів бомбами та ракетами по трьох ядерних об'єктах в Ірані.