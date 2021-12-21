США й Велика Британія таємно направили в Україну експертів з кібервійни, – ЗМІ

США та Велика Британія нібито направили до України експертів з кібервійни. Це відбувалось таємно. Мета – підготувати країну до того, що може стати наступним кроком президента Росії Володимира Путіна – кібератак.

Припускають, що кібератаки можуть бути націлені на електромережі, банківську систему та інші критично важливі компоненти економіки та уряду України. Про це видання повідомляє, посилаючись на свої джерела.

Важливо Британська розвідка попередила про "лічені дні" до нападу Росії на Україну

Що хоче Росія

Американська розвідка стверджує, що Росія хоче виставити президента Володимира Зеленського невмілим та беззахисним. Це, мовляв, дасть Москві привід для вторгнення.

У США кажуть, що за останній місяць російське кіберсередовище активізувалось. Однак увага громадськості зосереджена на нарощуванні військ біля кордонів України.

Підготовка поля бою

Глава нової дослідницької групи Silverado Policy Accelerator Дмитро Альперович вважає, що Путін розглядає кібератаки як "підготовку поля бою".

Джерела ЗМІ зазначають, що шкода українській інфраструктурі є найкращою надією Путіна на досягнення своєї головної мети – повалення українського уряду та заміни його маріонетковим режимом. Кремль розраховує на те, що така кібератака не вимагатиме від Путіна окупації країни, після якої до Росії можуть застосувати санкції.

Що відомо про допомогу США та Великої Британії

Американські офіційні особи не описали кібер-команди, які направили до України. Представниця британського уряду зазначила, що допомога Україні має оборонний характер.

Офіційні особи заявили, що Сполучені Штати розглядають можливість більшого розгортання, включаючи ресурси Кіберкомандування США.

Загроза нападу Росії: що відомо

Раніше американські ЗМІ попереджали, що Росія стягує війська до кордону з Україною. В українській розвідці зауважили, що агресор може напасти у січні – лютому 2022 року, затиснувши Україну в кільце.

США та ЄС пригрозили Кремлю жорсткою відповіддю та санкціями.

Однак Москва й далі нарощує сили. Дослідники DFRLab з'ясували, що Росія продовжує накопичувати війська поблизу українського кордону.

Британські розвідники застерегли уряд своєї країни щодо можливого нападу Росії на Україну. Там стверджують, що Москва може піти на вторгнення вже найближчими днями – напередодні католицького Різдва.

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