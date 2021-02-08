У США від коронавірусу помер конгресмен Рон Райт

8 лютого 2021 , 21:52
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У Сполучених Штатах від COVID-19 помер конгресмен від Республіканської партії Рон Райт. Він став першим чинним членом Конгресу США, який не зміг подолати цю недугу.

Джерело:

The Hill

Конгресмен Рон Райт помер 7 лютого у віці 67 років. В останні хвилини життя політика поруч з ним була його дружина.

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Що відомо про коронавірус та смерть Райта

Життя Райта обірвалося за менш ніж 2 тижні після того, як він отримав позитивний результат тесту на коронавірус.

Конгресмен заявляв, що відчуває незначні симптоми, однак загалом почувається добре і продовжить свою роботу з дому. Однак хвороба виявилася сильнішою.

Видання зазначає, що у вересні 2020 року Райта госпіталізували через ускладнення після лікування раку.

До слова, він став першим членом Конгресу США, який помер від коронавірусу.

Коротка біографія Рона Райта

  • Спершу був мером Арлінгтона, що у штаті Техас.
  • Потім працював керівником апарату свого попередника, колишнього республіканця Джо Бартона.
  • Входив до складу комітету Палати представників Сполучених Штатів у закордонних справах та комітету Палати представників з питань освіти та праці.
Зверніть увагу! У США щодня вакцинують від коронавірусу приблизно 1,2 мільйона людей. Наразі кількість вакцинованих більша, ніж кількість офіційно підтверджених випадків інфікування.