США виділять 53 мільйона доларів на підтримку енергосистеми України

Російські терористи завдали коласальних пошкоджень енергосистемі нашої держави. Аби покращити ситуацію, США виділять Україні 53 мільйона доларів.

Про новий пакет допомоги для нашої держави повідомив держсекретар США Ентоні Блінкен. Виділені кошти спрямують на відновлення української енергосистеми, яку руйнують російські загарбники.

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Що входить у новий пакет допомоги від США

В ОП вже відреагували на чергову допомогу від Сполучених Штатів та розповіли, на що саме витратять 53 мільйона доларів.

Пакет включатиме трансформатори, автовимикачі, пристрої захисту від стрибків напруги, роз'єднувачі, транспортні засоби та інше критично важливе обладнання,

– зазначив Андрій Єрмак.

На початку листопада Сполучені Штати вже виділили 55 мільйонів доларів з фонду USAID. Речник Держдепу наголосив, що ці кошти спрямували на ремонт та підтримку інфраструктури теплопостачання у 19 регіонах України.

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Секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що найкраще та найбільш ефективне розв'язання енергетичної проблеми для України – ракети дальністю 800 і більше кілометрів . Саме це дозволить значно зекономити на генераторах.

. Саме це дозволить значно зекономити на генераторах. Прем'єр Денис Шмигаль наголосив, що ця зима буде для нашої держави надскладною. Наразі дефіцит електроенергії становить 30% .

. Очільник МЗС провів зустріч з закордонними колегами 28 листопада. Дмитро Кулеба наголосив, що аби відновити енергосистему, Україні потрібні трансформатори та ППО.

Наразі в Україні не залишилося жодної теплової або гідроелектростанції, яку б не обстріляли російські військові. Зауважимо, що 23 листопада був уже 7 масований удар окупантів по енергосистемі нашої держави.

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