Байден підтвердив виділення нового пакета допомогу Україні: що туди ввійде

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги. Це вже підтвердив президент Джозеф Байден.

Так, американський лідер зробив важливу заяву напередодні Дня Незалежності України. Байден наголосив, війна закінчиться тим, що Україна залишиться вільною, суверенною й незалежною державою.

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Пакет включає ракети ППО для захисту критичної інфраструктури України; обладнання для боротьби з безпілотниками та протитанкові ракети для захисту від нової тактики Росії на полі бою; а також боєприпаси для солдатів на передовій і мобільні реактивні системи, які їх захищають,

– розповів президент США.