США виділять 44,9 мільярда доларів екстреної допомоги Україні та союзникам НАТО

У Конгресі США оприлюднили законопроєкт про державне фінансування. Його розмір становить 1,7 трильйона доларів. З них на екстрену допомогу Україні та союзникам НАТО виділять 44,9 мільярда.

Відповідна фінансова допомога вказана у законопроєкті державного бюджету США. Ці кошти спрямують на підтримку як України, так і союзників Альянсу.

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Військові витрати США зростають

Як зазначають журналісти, заплановані військові витрати на 2023 рік становитимуть 858 мільярдів доларів. Зауважимо, що це на майже 45 мільярдів більше, ніж просив президент Джо Байден. Власне, ці самі 45 мільярдів і є екстреною допомогою, яку вирішив затвердити Конгрес США.

До слова, бюджет країни на оборонку у 2021 році становив 740 мільярдів, а у 2022 планували вкласти в неї 753 мільярди. У наступному ж році він зросте на колосальних 100 мільярдів.

Україна отримає 18 мільярдів євро від ЄС

Нагадаємо, що у ніч на 13 грудня Євросоюзу вдалося розблокувати пакет допомоги Україні. Його розмір складає 18 мільярдів доларів.

Цього вдалося досягнути після того, як Угорщина зняла вето на виділення коштів. Але це були не благі наміри, а відверті торги. Адже Будапешт намагався отримати вигоду з фінансової допомоги Україні, і досягнув цього.

Тож Україна отримає 18 мільярдів євро, а Угорщина – 5,8 мільярда у рамках плану відновлення від COVID-19. Нагадаємо, що передачу цих коштів відклали через занепокоєння верховенством права в Будапешті.

Україна також домовляється про зброю

Чи не найактивніше останнім часом обговорюють системи ППО Patriot. США не поспішають їх передавати Україні. Водночас у нашій державі не сидять просто так. Президент Володимир Зеленський зазначив, що особисто займається цим питанням.

Він зауважив, що наразі ведуться переговори з Францією, Італією та США. За словами Зеленського, для нього питання отримання Україною Patriot дуже важливе. І він з "великим позитивом дивиться на нього".

Військовий експерт Олег Катков наголосив, що передача нашій державі озброєння – важливий інформаційний елемент. Але слід розуміти, що Пентагон не буде озвучувати геть усе. Тож у секреті триматиметься передача тих же Patriot. Адже вартість однієї лише батареї обходиться у мільярд доларів США.