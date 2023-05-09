США виділяють Україні нову військову допомогу на 1,2 мільярда доларів

Україна найближчим часом отримає від США нову військову допомогу. Її сума становить 1,2 мільярда доларів. Ця оборонна підтримка розрахована на забезпечення українських довгострокових оборонних потреб.

Новий пакет допомоги оголосять у межах Ініціативи сприяння безпеці України.

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Новий пакет допомоги Україні фінансуватиме:

додаткові системи протиповітряної оборони та боєприпаси;

обладнання для інтеграції західних пускових установок, ракет і радарів з українськими системами ППО;

боєприпаси для протидії безпілотним авіаційним системам;

155-мм артилерійські снаряди;

комерційні послуги супутникової зйомки;

підтримка тренувань, технічного обслуговування та забезпечення діяльності.

Ініціатива сприяння безпеці України – це програма, за якою США закуповують нову зброю та обладнання у промисловості, а не постачають його із запасів Пентагону.

У Міноборони США наголосили, що Сполучені Штати продовжуватимуть співпрацювати зі своїми союзниками і партнерами, щоб надати Україні можливості для задоволення її безпосередніх потреб на полі бою і довгострокових потреб у безпековій допомозі.

Зауважимо, що з урахуванням цього майбутнього пакета, вартість військової допомоги, яку США надали Україні з лютого 2022 року становитиме майже 37 мільярдів доларів.

Реакція України

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак вже відреагував на радісну новину. Він підтвердив, що США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні на 1,2 мільярда доларів.

Дякуємо нашим союзникам,

– написав Єрмак.

Як США допомагає Україні

США є одними з найвідданіших партнерів України. Останній пакет американської військової допомоги Києву був оголошений 3 травня. Його вартість – 300 мільйонів доларів. Допомога виділялася указом президента США із запасів американського Міноборони.

До нього увійшли боєприпаси до HIMARS, піхотне озброєння, додаткові гаубиці, автомобільна техніка, артилерійські та мінометні боєприпаси, протитанкові засоби, а також інше обладнання.