У США заснували клуб для ультрабагатих прихильників Трампа: членство коштує пів мільйона доларів

Дональд Трамп-молодший, донор президента США Дональда Трампа Омід Малік та кілька інших інвесторів запускають приватний клуб. Запрошення до нього коштує понад пів мільйона доларів.

Клуб розташується у Вашингтоні. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Що відомо про приватний клуб для ультрабагатих сина Трампа

Як повідомляє видання, клуб під назвою Executive Branch був створений за ініціативою Маліка, старшого сина президента США та їхніх партнерів із консервативного інвестиційного фонду 1789 Capital. Клуб розташовуватиметься у Джорджтауні – історичному районі Вашингтона.

За словами джерел, мета засновників – створити найпрестижніший приватний клуб, який будь-коли діяв у столиці США, орієнтований на бізнесменів та технологічних лідерів, які бажають зміцнити зв'язки з адміністрацією Трампа.

Високі вимоги до рекомендацій і надзвичайно висока вартість членства мають забезпечити, щоб відвідувачі могли спілкуватися з радниками президента та членами уряду без присутності журналістів чи інсайдерів.

За даними Politico, у клубі вже сформувався список очікування, а офіційне відкриття було заплановане на вечір суботи, 26 квітня.

Серед власників клубу – Омід Малік, донор Трампа та засновник 1789 Capital; його партнер по бізнесу Кріс Баскірк; Дональд Трамп-молодший; а також Зак і Алекс Віткоффи, сини радника Трампа Стіва Віткоффа. У числі співзасновників також значаться Девід Сакс, брати Вінклвосс і Чамат Палліхапітія.