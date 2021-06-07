США остаточно відмовилися передати супутникові знімки ракети "Бук" у справі MH17

Сполучені Штати дали остаточну відмову суду в Гаазі з проводу надання супутникових знімків запуску ракети "Бук", якою ймовірно збили літак MH17. У Нідерландах 7 червня розпочали розгляд справи про катастрофу по суті.

У 2014 році державний секретар США Джон Керрі повідомляв, що американські космічні апарати бачили місце запуску, траєкторію ракети та її влучання у пасажирський авіалайнер.

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США відмовились надавати супутникові знімки

У міністерстві юстиції Нідерландів заявили, що представник прокуратури отримав доступ до супутникових знімків від Штатів. Однак, не зважаючи на це, американці не будуть передавати зображення до суду.

Він (представник прокуратури, – 24 канал) отримав брифінг розвідки у США від кількох офіційних осіб, а також мав доступ до різних секретних і несекретних документів. Частина основних метаданих і даних досліджень не була надана йому для перевірки,

– зазначили у мін'юсті.

До слова, суд і родичі загиблих в авіакатастрофі просили розкрити основну інформацію, але Сполучені Штати відмовилися, аргументувавши це "захистом джерел розвідки".

Старший суддя Хендрік Стейнхаус зауважив, що 8 червня розповідатиме чи був збитий літак ракетою "Бук". Він додав, що вкотре просив США оприлюднити знімки та вкотре отримав відмову.

Справа MH17: головне

Бойовики збили Boeing у небі над Донбасом 17 липня 2014 року. На борту перебували 298 людей, вони усі загинула.

У справі проходять обвинуваченими четверо осіб: Олег Пулатов, Ігор Гіркін, Сергій Дубинський і Леонід Харченко.

У Гаазі 7 червня стартувало засідання суду у справі про авіакатастрофу MH17. Матеріалів назбиралось на 65 тисяч сторінок.

В Окружному суді Гааги 7 червня відбулося перше засідання. Слухання у справі MH17 відновлять 8 червня.



Трагедія MH17 у цифрах / Інфографіка 24 каналу