Перша партія вже їде: США відправили в Україну БМП Bradley
Джерело:Транспортне командування армії США
США відправили в Україну першу партію бойових машин Bradley. Вантаж, що містить понад 60 американських БМП, вже в дорозі.
Вантаж ще минулого тижня залишив береги Північного Чарльстона, що у штаті Південна Кароліна.
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БМП потрібні для наступу ЗСУ
У Транспортному командуванні армії США наголошують, що американські БМП забезпечать українським силам додаткові можливості для наступу та оборони.
Першу партію БМП відправили / Фото Транспортного командування армії США
Очільниця відомства, пані генерал Жаклін Ван Овост, зазначила, що ситуація в Україні дійсно вивела на перший план важливість матеріально-технічного забезпечення. Вона визнала, постачання було б неможливим без допомоги союзників.
Партія складається з 60 БМП / Фото командування
Що відомо про Bradley
- Бойова броньована машина Bradley перевозить піхоту в зоні бойових дій і веде допоміжний вогонь.
- Вона має 25-міліметрову гармату M242 Bushmaster.
- Боєкомплект складається з 300 снарядів. В арсеналі БМП — бронебійні підкаліберні та осколково-фугасні боєприпаси.
- Bradley має пускову установку ПТРК TOW, а також додатково за гарматою йде кулемет M240C.
- Окрім США, M2 Bradley мають на озброєнні Греція, Хорватія, Саудівська Аравія та Ліван.
БМП Bradley потрібні Україні для наступу / Фото командування