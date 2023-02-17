США направлять до зони бойових дій слідчих для перевірки використання військової допомоги

Високопоставлені наглядові органи, які відповідають за відстеження військової та економічної допомоги США Україні на суму понад 110 мільярдів доларів, заявили, що вони наполягатимуть на відрядженні аудиторів та слідчих безпосередньо до зони бойових дій.

Генеральні інспектори з Пентагону, Державного департаменту та Агентства США з міжнародного розвитку заявили, що досі могли виконувати важливі наглядові завдання віддалено з Вашингтону, Польщі та Німеччини. Але після поїздки до Києва наприкінці січня вони заявили, що наполягатимуть на тому, щоб деякі з 177 аудиторів та слідчих, які вивчають допомогу Україні, прибули в країну.

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Чому інспектори хочуть приїхати в Україну

Генеральні інспектори несуть відповідальність за забезпечення того, щоб американська зброя не була перенаправлена, кошти платників податків не були викачані, а програми допомоги працювали належним чином.

Чим ближче ми будемо, тим всеосяжним буде нагляд,

– сказали вони.

Офіційні особи заявили, що, хоча це лише початок, досі вони не отримували повідомлень про великі шахрайства чи незаконні дії, пов'язані з допомогою США Україні.

Але вони також визнали, що розмір американського пакета допомоги й швидкість, з якою він був присвоєний Конгресом, створюють проблеми.

Масштаби допомоги Україні незвичні для США

Зазвичай Генеральні інспектори працюють у фоновому режимі, публікуючи звіти через місяці або роки після того, як кошти федерального уряду були витрачені. Але масштаби допомоги Україні піддають надзвичайній перевірці роботу трьох чиновників та їхніх команд.

Видання звернуло увагу на те, що в умовах підвищеної уваги з боку Заходу Володимир Зеленський останніми тижнями активізував зусилля щодо боротьби з корупцією, звільняючи чиновників та проводячи рейди серед колишніх чиновників.