У США реагують на вихід ЗСУ з Авдіївки, протести польських фермерів: хронологія 728 дня війни
В Україні розпочалась 728 доба повномасштабного російського вторгнення. Ворог продовжує спроби захопити українські території та отримує гідну відсіч Сил оборони.
Про головні події дня станом на 21 лютого, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги, – читайте в матеріалі 24 Каналу.
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Президент США Джо Байден визнав, що на вихід ЗСУ з Авдіївки вплинула бездіяльність Конгресу. Це може бути спробою американського лідера схилити Конгрес до ухвалення необхідного Україні рішення. У Пентагоні прокоментували вихід Сил оборони України з Авдіївки – назвали дії української армії "стратегічними". Зокрема, речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Вона наголосила, що вихід з Авдіївки був потрібний, щоб Україна могла зберегти власну артилерію та снаряди Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву на тлі протестів фермерів на кордоні з нашою державою. Він зазначив, що виною загострення ситуації є агресія Росії проти України. Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що пам'ятаймо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший, Польська поліція відреагувала на вчинок фермера, який розмістив проросійський банер на своєму тракторі у якрму, закликав Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем". Фермеру інкримінували пропаганду тоталітарного державного устрою та розпалювання ворожнечі. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях. На сході країни орієнтовно з 00:00 до 02:00 оголошували повітряну тривогу: ворог запускав ударні безпілотники типу "Шахед". Зросла кількість потерпілих у Краматорську унаслідок атаки росіян по житловому району міста. Поранень чотири співробітниці комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях, Також зазнали травм 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю. До того ж під завалами будівлі може перебувати ще одна людина.
Байден визнав провину США за вихід з Авдіївки
Пентагон висловився про вихід ЗСУ з Авдіївки
Дуда зробив заяву на тлі протестів фермерів на кордоні
– зауважив польський очільник.
Польського фермера, який розмістив проросійський банер, затримали
Ворог запускав "Шахеди"
Наслідки атаки на Краматорськ: 6 поранених
– наголосили правоохоронці.
Президент США Джо Байден визнав, що на вихід ЗСУ з Авдіївки вплинула бездіяльність Конгресу. Це може бути спробою американського лідера схилити Конгрес до ухвалення необхідного Україні рішення.
У Пентагоні прокоментували вихід Сил оборони України з Авдіївки – назвали дії української армії "стратегічними". Зокрема, речниця Пентагону Сабріна Сінгх. Вона наголосила, що вихід з Авдіївки був потрібний, щоб Україна могла зберегти власну артилерію та снаряди
Президент Польщі Анджей Дуда зробив заяву на тлі протестів фермерів на кордоні з нашою державою. Він зазначив, що виною загострення ситуації є агресія Росії проти України.
Це дійсно складна проблема, тому що проблема з українським продовольством існувала від самого початку. Вона почалася через російську агресію проти України. Тому що пам'ятаймо, що в усьому винна саме російська агресія проти України, а не хтось інший,
Польська поліція відреагувала на вчинок фермера, який розмістив проросійський банер на своєму тракторі у якрму, закликав Путіна "розібратися з Україною та Брюсселем". Фермеру інкримінували пропаганду тоталітарного державного устрою та розпалювання ворожнечі.
Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння у східних областях.
На сході країни орієнтовно з 00:00 до 02:00 оголошували повітряну тривогу: ворог запускав ударні безпілотники типу "Шахед".
Зросла кількість потерпілих у Краматорську унаслідок атаки росіян по житловому району міста.
Поранень чотири співробітниці комунального підприємства віком 43, 48, 56 і 58 років. На момент обстрілу вони перебували на робочих місцях,
Також зазнали травм 50-річний чоловік й жінка 20 років, які йшли вулицею повз будівлю. До того ж під завалами будівлі може перебувати ще одна людина.