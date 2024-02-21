У США реагують на вихід ЗСУ з Авдіївки, протести польських фермерів: хронологія 728 дня війни

В Україні розпочалась 728 доба повномасштабного російського вторгнення. Ворог продовжує спроби захопити українські території та отримує гідну відсіч Сил оборони.

Про головні події дня станом на 21 лютого, ситуацію на фронті, дипломатичні перемоги, – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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