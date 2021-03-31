Глибоко стурбовані, – у США відреагували на загострення війни на Донбасі

На лінії розмежування бойовики активно порушують режим тиші, через що гинуть українські захисники. В американському оборонному відомстві відреагували на таке загострення.

Вони стурбовані нарощуванням російських військ біля кордонів України. На їхню думку, такі дії можна було б пояснити навчанням, однак Росія про це не повідомляла.

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Реакція Америки на загострення конфлікту

У NYT повідомили, що думки влади й експертів Америки розділились, зокрема:

дехто вважає, що Кремль "брязкає зброєю", але не прагне відновлювати свій наступ ;

водночас інші думають, що наступ Володимира Путіна зумовлений бажанням "випробувати" терпіння адміністрації Джо Байдена.

Також Державний департамент США розкритикував Росію через збройну агресію проти України на тимчасово окупованих територіях. Там підкреслили, що країна-агресор окупувала Крим й воює на Донбасі.

Загострення війни на Донбасі: головне

У районі Шумів 26 березня бойовики відкрили по українських позиціях вогонь.

Вони використали заборонену мінськими домовленостями зброю.

У результаті загинули 4 українські захисники, а ще двоє отримали поранення.

Росія своєї вини не визнає, тому висловила "глибоку стурбованість".

На засіданні Тристоронньої контактної групи розглянули повернення до режиму тиші з 1 квітня.