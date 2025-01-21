США виходять з Паризької угоди: Трамп підписав близько 10 нових указів на Capital One Arena

Дональд Трамп офіційно узявся до виконання обов'язків. Зокрема, новий президент США вже підписав низку указів.

Зокрема, США виходять з Паризької угоди по клімату, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Що відомо про нові укази Дональда Трампа

Так, під час заходу на Capital One Arena Дональд Трамп на сцені перед своїми прихильниками підписав близько 10 указів, у тому числі про вихід США з Паризької угоди щодо клімату – як і під час свого першого терміну.

Окрім цього, укази Трампа стосувалися скасування 78 указів та розпоряджень часів його попередника Джо Байдена.

"Ви можете уявити, що це робить Байден? Не думаю", – сказав Трамп під крики прихильників.

Він пообіцяв присутнім, що підпише ще багато указів, коли повернеться до Овального кабінету і покинув комплекс Capital One Arena.

Що таке Паризька угода? Це міжнародна угода про боротьбу зі зміною клімату. Майже 200 країн зобов’язалися утримувати глобальне потепління нижче 2 градусів Цельсія, а в ідеалі – нижче 1,5 градуса. Кожна країна несе відповідальність за розробку власного плану виконання зобов’язань.

До слова, два губернатори-демократи, які є співголовами двопартійного Кліматичного альянсу США заявили, що продовжуватимуть дії щодо клімату навіть попри указ Трампа.

Для міжнародної спільноти важливо знати, що боротьба зі зміною клімату в США триватиме. Альянс донесе це повідомлення на COP30,

– заявили губернатор Нью-Йорка Кеті Хочул і губернатор Нью-Мексико Мішель Луджан Грішем.

Офіційний представник ООН, який спостерігає за переговорами щодо зміни клімату, повторив, що "двері залишаються відкритими для Паризької угоди".