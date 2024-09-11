США вимагають стратегію ударів по Росії перед зняттям обмежень, – Bloomberg

Сполучені Штати Америки очікують від України стратегію ударів по Росії. Представити план президент Володимир Зеленський має до того, як США дадуть свій дозвіл на удари їх зброєю по території Росії.

Як пише видання, під час візиту в Київ держсекретар США Ентоні Блінкен і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі повідомили про це Зеленського і його команду.

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Вони хотіли отримати від президента довгостроковий план на наступний рік. За даними джерел, союзники хочуть краще зрозуміти, чого планує досягти Київ.

При цьому Bloomberg пише, що цього тижня не очікується значних змін в обмеженнях.

Джо Байден і прем'єр-міністр Великої Британії Кейр Стармер зустрінуться у Вашингтоні для того, щоб обговорити це питання.

Візит Блінкена та Леммі до Києва

Сьогодні, 11 вересня, під час пресконференції в Києві очільники зовнішньополітичних відомств США та Британії відмовились коментувати по суті дозвіл на удари по території Росії, але зазначили, що передадуть побажання України.

Водночас ввечері видання The Guardian з посиланням на джерела у британському уряді повідомило, що Велика Британія вже ухвалила рішення дозволити Україні використовувати крилаті ракети Storm Shadow по цілях на території Росії.