США вирішили направити до Польщі ще 3 тисячі солдатів
Джерело:SPIEGEL
У США вирішили перекинути на територію Польщі ще 3 тисячі солдатів. Вони мають прибути на початку наступного тижня з метою запобігти можливій агресії Росії.
Відповідне розпорядження зробив міністр оборони США Ллойд Остін за наказом президента Джо Байдена. Мовиться про солдатів повітряно-десантної дивізії зі штату Північна Кароліна.
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Яку кількість солдатів перекинули США
На початку лютого американський уряд оголосив про перекидання близько 2 тисяч солдатів до Європи. Зокрема, 1700 мають прибути до Польщі. Пентагон заявляє, що дві третини з цієї кількості вже на місці. Також 300 солдатів приїхали до Німеччини.
Загалом ці 5 тисяч додаткових солдатів становлять високомобільні та гнучкі сили, здатні до багаторазового розгортання. Мовиться про заспокоєння східних партнерів по НАТО та запобігання можливої агресії,
– повідомили у міністерстві оборони США.
Як союзники підтримують Україну
- Партнери України на тлі загрози нападу Росії підтримують нашу державу та обіцяють всіляку допомогу при найгірших сценаріях. Зокрема, у США заявляють, що серйозні санкції проти Росії у такому випадку вже готові й агресія матиме відповідь.
- Окрім цього, США, Велика Британія та інші надсилають Україні зброю для оборони. Наша держава отримала спецзасоби для сил територіальної оборони. Також країна обіцяла підготувати тисячу військових для підтримки сил НАТО.
- Обіцяють допомогу і беззаперечну підтримку Польща, країни Балтії, Франція та інші. Заявляють вже навіть про готовність прийняти біженців.
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