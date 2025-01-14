США і Вірменія підписали договір про стратегічне партнерство

США і Вірменія підписали Хартію про стратегічне партнерство. Це сталося у Вашингтоні у вівторок, 14 січня.

Документ підписав держсекретар США Ентоні Блінкен та голова МЗС Вірменії Арарат Мірзоян. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Armenia News.

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Що передбачатиме співпраця США та Вірменії

Співпраця США та Вірменії охоплюватиме декілька напрямків.

Ми засновуємо Комісію стратегічного партнерства, яка передбачає посилення співпраці у сферах економіки, безпеки та оборони, демократії, інклюзивності та відносин між людьми,

– повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен.

Він додав, що наступного тижня Вірменію відвідає спеціальна прикордонна група зі США – плануються спільні операції з охорони кордону.

Тим часом Мірзоян подякував Вашингтону за підтримку цілісності та суверенітету Вірменії. Також він додав, що Єреван готовий співпрацювати з новою адміністрацією США.

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Окрім того, європейська комісарка з питань сусідства та розширення Марта Кос заявила, що ЄС розгляне можливу заявку Вірменії на членство у союзі.

Нагадаємо, що вірменський парламент уже схвалив законопроєкт щодо вступу країни до Євросоюзу. Сталося це 9 січня.