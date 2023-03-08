США вивчають інтеграцію передових західних ракет з українськими винищувачами, – Politico

У Вашингтоні розглядають питання посилення української авіації. Зокрема серед варіантів – інтеграція наявної авіації з американськими ракетами.

Про це видання повідомляє з посиланням на власні джерела. У разі успіху таким чином вдасться розв'язати питання додаткової вогневої потужності та протиповітряної оборони України.

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У цьому питанні є серйозні труднощі

У США вивчають питання інтеграції передових американських ракет класу "повітря – повітря" середньої дальності AIM-120, призначені для стрільби із західних винищувачів, таких як американські F-16, з українськими винищувачами радянського зразка – МіГ. Видання відзначає, що деякі з таких ракет уже є на озброєнні в України, але використовують їх у системах ППО.

Україна просить західні винищувачі, зокрема F-16, однак партнери не поспішають їх надавати. Проте шукають інші рішення, такі як інтеграція ракет з уже наявними винищувачами. Однак головною проблемою тут є те, що американська система, та радянська (адже МіГ – розробка часів СРСР) – є доволі різними. Для інтеграції не достатньо лише встановити ракету на винищувач, його система повинна "бачити" цю ракету.

Тому власне проблемою є те, як поєднати американські ракети з винищувачами радянського зразка, з їхньою системою.

Однак у Пентагоні відмовилися коментувати цю інформацію з огляду на питання безпеки. Проте там запевняють – Вашингтон підтримує регулярні контакти з Києвом щодо військової допомоги, але з міркувань безпеки, публічно це обговорювати не будуть.

У США зараз перебувають 2 пілоти

В американському місті Тусон, що у штаті Аризона зараз перебувають 2 українських пілотів. Напередодні американські ЗМІ повідомляли, що у США на авіасимуляторах перевіряють навички українських пілотів, аби зрозуміти, скільки потрібно їм часу для того, аби опанувати сучасні винищувачі, зокрема F-16.

Ба більше, американський військовий чиновник запевнив, що наразі немає жодних ознак льотної підготовки українських пілотів. Однак їхня присутність на базі в Аризоні може означати, що США не повністю закрили двері для надання Україні F-16.

Напередодні факт перебування в США українських пілотів підтвердив і речник Повітряних сил України Юрій Ігнат.