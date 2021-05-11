США вивчають можливості посилення безпекової співпраці з Україною

Сполучні Штати бачать можливість для зростання партнерства з Україною у сфері оборони та безпеки. У Вашингтоні вивчають можливості посилення співпраці з Києвом.

Тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін на форумі "Україна 30. Безпека країни" зазначила, що через допомогу та співпрацю США чітко дали зрозуміти, що віддані тому, аби допомогти Україні захистити себе.

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Питання посилення безпекової співпраці України та США

За словами Квін, Сполучені Штати також тісно співпрацюють зі союзниками з НАТО і ключовими партнерами в тому, щоб досягти цієї спільної цілі.

Ми також бачимо можливість для зростання, що продовжується, у нашому з Україною партнерстві з оборони та безпеки, і ми вивчаємо можливості для того, щоб надалі посилити співпрацю з безпеки між США й Україною,

– заявила Квін.

Повірена у справах США додала, що загроза Україні є не лише зовнішньою.

"Україна також зіштовхується з агресією всередині, у формі корупції", – вважає Квін. Вона наголосила, що корисливі інтереси та корумповані люди, які ставлять свої вузькі інтереси над інтересами народу, ослаблюють Україну.