Байден обіцяв "захистити Україну", а не "перемогти Росію", – Time

США стали одним із перших союзників України у протистоянні повномасштабній агресії Росії. Західні журналісти розповіли про цілі, яких насправді прагнула ця держава.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року тодішній президент США Джо Байден формував наміри США щодо України тезою про те, що її будуть підтримувати "скільки потрібно". Про це пише 24 Канал із посиланням на Time.

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Питанням було виживання України

Ерік Грін, який у той час працював у Раді національної безпеки, зазначив, що тоді навмисне не говорили про територіальні параметри. Власне, США не обіцяли допомогти Україні повернути окуповані регіони та Крим.

За словами Гріна, причиною цьому було те, що у Білому домі вважали, що зробити це було поза спроможністю України, навіть за умови потужної допомоги Заходу.

Тоді важливо було зберегти Україну як демократичну та суверенну державу. Це була одна з трьох цілей, які поставив Байден.

Також серед цілей була єдність союзників і уникнення прямого конфлікту між Росією та НАТО. Йому вдалося досягти цього, проте цей успіх не приносить втіхи.

Критика Байдена була гострою та нищівною

Розчарування українців Байденом зростало протягом усього вторгнення. Зокрема, у подкасті на початку січня президент Володимир Зеленський заявив, що США недостатньо зробили за Байдена, щоб запровадити санкції проти Росії та надати Україні зброю та гарантії безпеки.

Україна та деякі союзники наполягають на тому, що США були надто обережними. Особливо у питання членства України в НАТО.

Володимир Зеленський передав Байдену детальний "План перемоги". Крім заклику до запрошення приєднатися до НАТО, він містив прохання зміцнити позиції України у війні за допомогою нового масового надходження зброї та дозволу використовувати її глибоко всередині російської території.

У питанні членства України в НАТО Байден не зрушив з місця, проте він затвердив низку кроків, які Білий дім відкидав як надто небезпечні. Наприклад, США дозволили Україні використовувати американські ракети для ударів углиб території Росії.

Під час останньої промови Байдена про зовнішню політику він зміг довести, що США досягли своїх цілей, захистивши Україну. Однак він не говорив про можливе повернення територій та навіть про елементарне питання виживання України до кінця війни.

Україна хоче майбутнього, де Росія зазнає поразки, проте коли Байден згуртовував союзників, він заклав, що "захищати Україну" – це не те саме, що "перемогти Росію".