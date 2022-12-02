США внесли ПВК "Вагнера" у список організацій, які викликають занепокоєння

Держдеп США оновив список країн і організацій, які порушують релігійні права і свободи. У цей список потрапила й приватна військова компанія "Вагнер", члени якої воюють і в Україні на боці Росії.

Про це мовиться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена, оприлюдненій 2 грудня.

Цікаво Найманців ПВК "Вагнер" рекламує TikTok: ролики переглянули понад мільярд разів

Блінкен наголосив, що по всьому світу уряди та недержавні організації переслідують, погрожують, ув'язнюють і навіть убивають людей через їхню віру. У деяких випадках вони пригнічують свободу релігії й переконань для отримання політичної вигоди.

Ми продовжимо ретельно спостерігати за станом свободи релігії й переконань у кожній країні світу та захищати тих, хто переживає на собі релігійні переслідування чи дискримінацію,

– наголосив глава Держдепартаменту США.

Після цього він повідомив, що вносить до списку суб'єктів, що викликають особливу стурбованість, наступні організації:

ПВК "Вагнера",

ІДІЛ (Велика Сахара та Західна Африка),

Талібан.

Крім того, він оголосив про включення Алжиру, ЦАР, Коморських островів і В'єтнаму до списку особливої уваги через причетність їхніх урядів до грубих порушень релігійної свободи.

Що дасть законопроєкт

Закон передбачає, що юридичних чи фізичних осіб, які причетні до ПВК "Вагнера" також оголосять терористами. Якщо документ ухвалять, то США зможуть розпочати кримінальне переслідування угрупування та його членів. Крім цього, на майно та активи вагнерівців у всьому світі накладуть арешт.

Додамо, що очолює бойовиків близький до Владіміра Путіна Євгеній Пригожин. Вони безпосередньо беруть участь у кривавій війні проти України та цивільного населення. Вербує ж Пригожин для війни засуджених громадян Росії.