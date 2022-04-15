У США вважають, що крейсер "Москва" вразили таки 2 українські ракети

Російський ракетний крейсер "Москва" пішов на дно. Раніше у ЗСУ офіційно заявили, що відправили його туди 2 українські ракети "Нептун". Це підтверджують і у США.

Ввечері 13 квітня у мережі з'явилися повідомлення про пожежу на крейсері "Москва". Цей корабель, до слова, був флагманом Чорноморського флоту Росії.

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"Москва" пішла на дно

Вже наступного дня наші військові підтвердили, що атакували вороже судно ракетами "Нептун". Крейсер охопило полум'я, він зазнав серйозних ушкоджень. Інші російські кораблі не могли йому допомогти через потужний шторм.

Ввечері 14 квітня російське міністерство оборони визнало, що "Москва" затонула. Мовляв, під час пожежі там здетонував боєприпас. Втім, про причини займання у ворожому відомстві не згадували.

Що кажуть у Вашингтоні

Згодом високопоставлений американський чиновник пояснив журналістам: у США є підстави вважати, що у російський крейсер "Москва" поцілили саме 2 українські ракети.

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! У Sky News наголошують, що це вперше західний чиновник підтвердив заяву України про те, що вона атакувала "Москву".