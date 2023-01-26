США визнали ПВК "Вагнера" міжнародною злочинною організацією і наклали санкції
26 січня 2023, 17:40Читать новость на русском
Джерело:Міністерство фінансів США
У четвер, 26 січня, Мінфін США оголосив про нові санкції проти Росії. До списку потрапили низка юридичних та фізичних осіб, пов'язаних із ПВК "Вагнера" та Євгеном Пригожиним.
Крім того, США офіційно визнали російську приватну військову компанію "Вагнера" транснаціональною злочинною організацією. Усі активи компанії у Штатах заморозили через допомогу російським військовим у війні в Україні.