Російському ВПК – земля бетоном: США ввели нові потужні санкції

США 14 вересня оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. В Офісі Президента вже привітали новину.

В Офісі Президента зауважили, що цього разу Штати запровадили санкції проти 150 компаній та фізичних осіб, які постачають технології та товари (зокрема, американські) до Росії. Мовиться про дії в обхід санкцій.

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У Мінфіні США заявили: Штати робитимуть усе можливе, аби "мінуснути" ланцюги військового постачання у Росію. Метою країни є позбавити Путіна доступу до обладнання та технологій.

Андрій Єрмак – глава ОП – наголосив, що це – дуже важливий крок від українських партнерів.

Під санкції потрапили компанії та люди, які допомагають російському ВПК, задіяні у виробництві ракет, ударних БпЛА, а також постачають електроніку та компоненти, без яких процес виробництва озброєнь був би неможливим,

– мовиться у повідомленні Єрмака.

Хто опинився у списку

Зокрема, у санкційному списку опинилися:

Ігор Алтушкін – засновник "Російської мідної компанії";

Андрій Бокарєв – голова ради директорів АТ "Трансмашхолдинг";

Іскандер Махмудов – засновник "Уральської гірничо-металургійної компанії".

Також під санкціями опинилися юридичні особи, зокрема, з таких країн: