Російському ВПК – земля бетоном: США ввели нові потужні санкції
Джерело:Office of Foreign Assets Control
США 14 вересня оголосили про новий пакет санкцій проти Росії. В Офісі Президента вже привітали новину.
В Офісі Президента зауважили, що цього разу Штати запровадили санкції проти 150 компаній та фізичних осіб, які постачають технології та товари (зокрема, американські) до Росії. Мовиться про дії в обхід санкцій.
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У Мінфіні США заявили: Штати робитимуть усе можливе, аби "мінуснути" ланцюги військового постачання у Росію. Метою країни є позбавити Путіна доступу до обладнання та технологій.
Андрій Єрмак – глава ОП – наголосив, що це – дуже важливий крок від українських партнерів.
Під санкції потрапили компанії та люди, які допомагають російському ВПК, задіяні у виробництві ракет, ударних БпЛА, а також постачають електроніку та компоненти, без яких процес виробництва озброєнь був би неможливим,
– мовиться у повідомленні Єрмака.
Хто опинився у списку
Зокрема, у санкційному списку опинилися:
- Ігор Алтушкін – засновник "Російської мідної компанії";
- Андрій Бокарєв – голова ради директорів АТ "Трансмашхолдинг";
- Іскандер Махмудов – засновник "Уральської гірничо-металургійної компанії".
Також під санкціями опинилися юридичні особи, зокрема, з таких країн:
- Бельгія;
- ОАЕ;
- Словенія;
- Туреччина;
- ЦАР.